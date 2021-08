Belgische inlichtingendienst waarschuwt voor Chinese smartphones

De Belgische inlichtingendienst Veiligheid van de Staat (VSSE) heeft gewaarschuwd voor de potentiële spionagedreiging van Chinese smartphones. De VSSE heeft echter nog geen daadwerkelijke gevallen van spionage vastgesteld. De waarschuwing volgt op vragen van N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Die had de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om opheldering gevraagd of de VSSE had geadviseerd over het risico van Chinese smartphones (pdf).

Het antwoord van de minister werd niet via de website van de Belgische overheid openbaar gemaakt, maar direct naar het Kamerlid gestuurd. De Belgische krant De Tijd bericht nu over het antwoord van de minister en kreeg een reactie van de VSSE. "We willen wijzen op de potentiële spionagedreiging bij het gebruik van deze toestellen", aldus een woordvoerster van de dienst.

Die merkt op dat er geen hard bewijs is voor spionage via Chinese smartphones. "We adviseren om waakzaam te zijn. Naast de vermenging tussen die bedrijven en de Chinese overheid hebben ook al andere landen (zoals Nederland en de VS, red.) hun bezorgdheid geuit over Chinese telecombedrijven en de risico’s qua privacy en nationale veiligheid."

Zo maakt de VSSE zich vooral zorgen over de Chinese nationale inlichtingenwet, die Chinese bedrijven verplicht tot samenwerking met de inlichtingendiensten. "Ze moeten arbeidsposities reserveren voor inlichtingenpersoneel. Ook verplicht de Chinese cybersecuritywet Chinese bedrijven de inlichtingendiensten een ongebreidelde toegang te geven tot hun it-systemen. Het bedrijfsleven heeft geen andere keuze dan samen te werken met de Chinese overheid."

Freilich verwijt dat de Belgische regering traag reageert op de waarschuwing van de VSSE. "Het is niet aan de Staatsveiligheid beleid te maken. Maar als een inlichtingendienst dat meldt, moeten politici actie ondernemen. De regering doet nu minder dan het minimum. Ze heeft hier zelfs nooit over gecommuniceerd. Als ik die kwestie niet had voorgelegd in een parlementair antwoord, zou de analyse van de Staatsveiligheid niet eens publiek zijn gemaakt."