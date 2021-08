FBI tegen wettelijk verbod op betalen van losgeld bij ransomware-aanval

Politie, opsporingsdiensten en andere overheidsinstanties raden slachtoffers van een ransomware-aanval af om het gevraagde losgeld te betalen, maar een verbod is niet de oplossing, zo stelt de FBI. De opsporingsdienst krijgt bijval van verschillende securitybedrijven.

Na meerdere grote ransomware-aanvallen in de Verenigde Staten werd het idee geopperd om een wettelijk verbod in te stellen op het betalen van losgeld. "Als we het betalen van losgeld nu verbieden, plaats je Amerikaanse bedrijven in een positie dat ze nog een keer worden afgeperst, namelijk wegens het betalen van het losgeld en het niet delen hiervan met de autoriteiten", aldus Bryan Vorndran, adjunct-directeur van de cyberdivisie bij de FBI. Hij sprak tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres over het voorkomen van en reageren op ransomware-aanvallen.

Vorndran herhaalde het standpunt van de FBI dat de opsporingsdienst het betalen van het losgeld afraadt. Dit omdat er geen zekerheid is dat slachtoffers een decryptiesleutel ontvangen en de aanvallers gestolen data ook daadwerkelijk verwijderen. "Het is een lastig gesprek, maar het is ons standpunt dat het verbieden van losgeldbetalingen niet de oplossing is." De FBI-topman ziet liever dat bedrijven die zich genoodzaakt zien om losgeld te betalen dit ook bij de autoriteiten melden.

Tom Hoffman, senior vice-president van securitybedrijf Flashpoint, is ook tegen een verbod op het betalen van losgeld. Flashpoint onderhandelt voor slachtoffers met ransomwaregroepen. "Wat gebeurt er wanneer een bedrijf failliet gaat", laat Hoffman tegenover de Daily Beast weten. "Hoe profiteert de samenleving ervan als een bedrijf kopje ondergaat en er vijfhonderd mensen werkeloos zijn omdat iemand een moreel standpunt tegen het betalen van losgeld inneemt."

Net als Hoffman is ook Kurtis Minder, ceo en oprichter van securitybedrijf GroupSense, tegen een verbod. "Plaats jezelf in de schoenen van een klein bedrijf of ziekenhuis dat failliet gaat of dat iemand overlijdt als je het losgeld niet betaalt. Iedereen met een sterk standpunt tegen betalen is niet bekend met slachtoffers."