Franse overheid bevestigt sporen Pegasus-spyware op telefoons journalisten

Op de smartphones van drie Franse journalisten, waaronder van televisiezender France 24, zijn sporen van de Pegasus-spyware aangetroffen, zo stelt het Franse nationale bureau voor beveiliging van informatiesystemen (ANSSI). Het is de eerste keer dat een overheidsinstantie de bevindingen van het Pegasus-project bevestigt, zo melden de Franse krant Le Monde en de Britse krant The Guardian.

Het Pegasus-project is een samenwerkingsverband tussen Forbidden Stories, Amnesty International en verschillende mediabedrijven dat onlangs meldde dat journalisten, activisten en politici wereldwijd via de Pegasus-spyware zijn bespioneerd. De journalist van France 24 liet vorige week zijn telefoon door ANSSI onderzoeken.Op de telefoon werden sporen aangetroffen waaruit blijkt dat de Pegasus-spyware drie keer is gebruikt: in mei 2019, september 2020 en januari 2021.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware, ontwikkeld door de NSO Group, wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.