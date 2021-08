Securitybedrijven luiden noodklok over ransomware-incidenten in Nederland

Drie securitybedrijven luiden tegenover de Volkskrant de noodklok over het aantal ransomware-incidenten in Nederland en vinden dat de overheid meer actie moet ondernemen. "We moeten met regelmaat zaken afzeggen omdat we er geen capaciteit voor hebben", zegt Pim Takkenberg, directeur cybersecurity bij Northwave. Volgens Ronald Prins van Hunt & Hackett is het aantal incidenten vele malen groter dan de in Nederland actieve securitybedrijven aankunnen.

"Je kunt niet anders concluderen dan dat de nationale veiligheid in gevaar is", zegt Takkenberg. Hij krijgt bijval van Job Kuijpers, directeur en oprichter van Eye. "Ransomware is inmiddels een bedreiging voor de welvaart van Nederland." Prins stelt dat het aantal aanvallen richting een nationale crisis gaat. De gevolgen voor getroffen organisaties is groot. Volgens Piet Kerkhofs van Eye moet negentig procent van de ransomware-slachtoffers betalen of alles opnieuw opbouwen.

In de praktijk blijkt dat veel aanvallen mogelijk zijn doordat organisaties basismaatregelen niet nemen. "In bijna alle gevallen hebben de bedrijven een van de volgende zaken vier niet op orde: geen goede back-upstrategie, geen meerstapsverificatie, niet op tijd updates uitvoeren of geen goede monitoring", merkt Takkenberg op. Kerhofs stelt dat bij de meeste ransomware-aanvallen de aanvallers wisten binnen te komen door middel van bruteforce-aanvallen of kwetsbare software. "Bij een klant stond een drie jaar oude pc. Toen die weer online ging, werd-ie in no time geïnfecteerd."

Volgens de drie securitybedrijven moet de overheid meer actie ondernemen om bijvoorbeeld de infrastructuur van ransomwaregroepen uit te schakelen. "Maak het businessmodel van de ransomwaregroepen stuk: elke keer als ze Nederland aanvallen, maak je hun infrastructuur kapot. Dat vinden ze irritant en vervolgens gaan ze ergens anders heen", stelt Prins. Ook vinden de it-beveiligers dat de overheid meer bedrijven moet informeren, in plaats van alleen de vitale organisaties.