Windows 10 krijgt Group Policy voor blokkeren van usb-apparaten

Microsoft heeft een nieuwe Group Policy geïntroduceerd waarmee beheerders de installatie van usb-apparaten en printers op alle Windows 10-systemen binnen hun organisatie kunnen blokkeren of toestaan. De "apply layered Group Policy" kijkt naar het apparaat-id om te bepalen of het op een systeem binnen de organisatie mag worden geïnstalleerd of niet.

De Group Policy biedt verschillende opties voor het toestaan of verbieden van apparaten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de installatie van alle soorten usb-apparaten of printers binnen de organisatie te voorkomen, maar kan ook de installatie van een specifieke printer of usb-apparaat worden geblokkeerd. Daarnaast biedt de Group Policy ook de ruimte om het gebruik van willekeurige usb-sticks te blokkeren en alleen het gebruik van geautoriseerde usb-sticks toe te staan.

Microsoft heeft de apply layered Group Policy uitgerold voor alle Windows 10-versies die de optionele "C release" updates van juli hebben ontvangen. Met de patchcyclus van deze maand wordt de optie breder beschikbaar gemaakt. Daarna volgt de release voor Windows Server. Windows 11 zal de nieuwe Group Policy ook ondersteunen.