Apple in open brief gevraagd om afbeeldingen gebruikers niet te scannen

De plannen van Apple om de afbeeldingen van gebruikers in de Verenigde Staten te controleren op kindermisbruik zorgt voor grote zorgen bij burgerrechtenbewegingen, hoogleraren en onderzoekers. Via een open brief wordt Apple nu gevraagd om de plannen niet door te voeren en een verklaring af te geven dat het zich voor end-to-end encryptie en de privacy van gebruikers zal blijven inzetten.

Volgens de open brief ondermijnt Apple namelijk met de plannen de privacy van gebruikers en end-to-end encryptie. Apple is van plan om afbeeldingen die Amerikaanse kinderen via iMessage versturen en ontvangen te controleren. Ook foto's die naar iCloud Photos worden geüpload zal Apple scannen. "De aanpassingen die Apple heeft aangekondigd introduceren een backdoor, waardoor iMessage geen end-to-end encryptie meer biedt", zegt het Center for Democracy & Technology (CDT).

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF vindt ook dat Apple de eigen chat- en opslagdienst van een backdoor voorziet. Daarnaast kan de technologie die Apple toevoegt tot wereldwijd misbruik leiden waarbij overheden alle onwelgevallige content zullen laten censureren. "De druk zal van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India en China komen. Ik ben doodsbang over hoe dat eruit zal zien", stelt Matthew Green, cryptograaf en hoogleraar aan de Johns Hopkins University.

"De door Apple ingeslagen weg dreigt decennia aan werk van technologen, academici en beleidsmakers om sterke privacybeschermende maatregelen de norm te laten zijn in consumentenelektronica en use cases te ondermijnen. We vragen dat Apple de uitrol van de technologie heroverweegt, om te voorkomen dat het dat belangrijke werk ongedaan maakt", zo eindigt de open brief.