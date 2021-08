Gelderse Veiligheidsregio overgestapt van WhatsApp naar Signal

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) maakt geen gebruik meer van WhatsApp, maar is overgestapt op Signal. "We konden WhatsApp niet meer vertrouwen. Signal heeft betere beveiliging – dat hadden we al van het ministerie doorgekregen. We merkten dat er informatie op WhatsApp rondging waarop we niet zaten te wachten. En er waren haperingen", zegt VNOG-directeur Diemer Kransen tegenover de Volkskrant.

Op de vraag waarom WhatsApp toch binnen de organisatie in gebruik bleef stelt Kransen dat dit uit gewoonte is. "Tijdens de hack bleek dat we heel veel dingen uit gewoonte doen en pas als het misgaat wordt duidelijk dat dat niet zo handig is. Voorbeeld: mensen die, goedbedoeld, programma’s gebruiken die totaal verstorend werken in het systeem. Tekenprogramma’s, ontwikkelprogramma’s. Werknemers die op plekken met openbare wifi zware bestanden naar elkaar sturen. Met de beste bedoelingen gebeuren verkeerde dingen."

Vorig jaar september werd de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland slachtoffer van een ransomware-aanval. In mei van dit jaar verscheen er een evaluatie van de aanval. Daarin werd echter niet de aanvalsvector genoemd. Dat doet Kransen deels wel tegenover de Volkskrant. "Een van onze beste mensen wilde in het weekend vanuit huis iemand op een brandweerpost helpen. Hij was daarmee bezig toen de deurbel ging. Even een pakketje aannemen. Er stond een poort open en hup, binnen waren ze."

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland die samenwerken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De organisatie is ook betrokken bij de corona-aanpak in de regio.