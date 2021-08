CoronaCheck-app overheid sinds lancering 8,23 miljoen keer gedownload

De CoronaCheck-app van de overheid, waarmee burgers kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, hersteld van corona of getest, is sinds de lancering in maart 8,23 miljoen keer gedownload. Dat is 47,3 procent van de Nederlandse bevolking, zo laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Via de app is het mogelijk om een qr-code te genereren die vervolgens bij bijvoorbeeld een locatie is te scannen. De Jonge stelt dat er inmiddels zo'n achttien miljoen qr-codes zijn gegenereerd. De CoronaCheck Scanner voor het scannen van deze qr-codes is bijna 700.000 keer gedownload.

Om misbruik van screenshots met qr-codes tegen te gaan zijn onlangs verschillende aanpassingen doorgevoerd. Zo is de verversingstijd van een qr-code verkort naar zestig seconden. Wanneer de getoonde qr-code een screenshot is (ouder dan zestig seconden) dan zal de scanner aangeven dat deze ongeldig is. Tevens is de animatie onder de qr-code aangepast.

Volgens De Jonge zijn er nog wel enkele problemen met de CoronaCheck-app. Het gaat om gevallen waarbij persoonsgegevens in de registraties van de GGD of het RIVM niet exact overeen komen met de notatiewijze in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Daardoor kan CoronaCheck de gegevens van de persoon niet vinden.

Daarnaast komt het voor dat bij de GGD de gegevens goed geregistreerd staan, maar deze door technische fouten niet goed worden aangeleverd aan CoronaCheck. Hierdoor kan bijvoorbeeld een aantal mensen geen herstelbewijs via de app krijgen. "Zolang de technische fouten nog niet zijn opgelost, is er een noodprocedure waarmee de GGD via een webportaal alsnog een coronabewijs kan aanmaken", meldt de minister.