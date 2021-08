Cisco: oorzaak meeste ransomware-infecties door loggingproblemen onbekend

De oorzaak van de meeste ransomware-infecties is door problemen met de logging onbekend, zo stelt Cisco. Het bedrijf ondersteunt organisaties die door ransomware zijn getroffen. Bij de meeste incidenten kan niet worden vastgesteld hoe de aanvallers binnenkwamen omdat logs ontbreken of onvolledig zijn. Organisaties krijgen dan ook het advies om hun logbestanden te bewaren om zo eventuele incident response efficiënter en effectiever te maken.

Wanneer de aanvalsvector wel bekend is blijkt dat aanvallers hun slachtoffers in de meeste gevallen weten te infecteren door gebruik te maken van kwetsbaarheden in software. Daarna volgen andere bekende aanvalsvectoren zoals phishing en het compromitteren van accounts, zowel van binnen de aangevallen organisatie als van derde partijen die toegang tot de organisatie hebben.

Verder stelt Cisco dat het gebrek aan multifactorauthenticatie (MFA) één van de grootste belemmeringen is voor de veiligheid van organisaties. Het netwerkbedrijf zegt dat het geregeld ransomware-incidenten tegenkomt die voorkomen hadden kunnen worden als MFA voor belangrijke services was ingeschakeld. Cisco roept organisaties dan ook op om multifactorauthenticatie waar mogelijk in te schakelen.