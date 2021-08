Grapperhaus: politieorganisatie doelwit van Advanced Persistent Threats

De Nederland politieorganisatie is het doelwit van Advanced Persistent Threats (APT's), zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. De minister reageerde op berichtgeving van de Volkskrant dat de Russische veiligheidsdienst ten tijde van het MH17-onderzoek wist in te breken op systemen van de politie. Zowel D66 als de PvdA vroegen de minister om opheldering.

"Vanwege staatsveiligheid kan ik geen uitspraken doen over de specifieke maatregelen die de onder mij ressorterende diensten treffen", stelt Grapperhaus. "Voor zover uw vragen zien op concrete incidenten met statelijke actoren zoals die in de berichtgeving van de Volkskrant worden beschreven, kan ik op deze vragen geen antwoord geven."

De minister merkt op dat het algemeen bekend is dat statelijke actoren voortdurend proberen bij overheden en andere organisaties binnen te dringen om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie. Ook is het volgens de bewindsman geen geheim dat Nederland en andere westerse landen in het vizier staan van onder meer Russische en Chinese inlichtingendiensten.

"De politieorganisatie heeft gezien de aard van de organisatie te maken met zogeheten Advanced Persistent Threats (APT). APT is een verzamelnaam voor dreiging door een groep aanvallers die niet alleen over geavanceerde technische middelen en voldoende geld beschikt, maar ook een sterke motivatie heeft om organisatiegeheimen of gerubriceerde (staatsgeheime) informatie te bemachtigen", antwoordt Grapperhaus op een vraag over de veiligheid van politiegegevens.

"Er zijn specifieke kenmerken (de Indicators Of Compromise, IOC) te onderscheiden van een aanval vanuit Advanced Persistent Threats. Deze IOC’s worden voortdurend vertaald naar detectie- en monitoringoplossingen zoals het optimaliseren van een Security Information & Event Management Systeem (SIEM)", zo laat de minister verder weten. Die schrijft ook dat binnen de politie, net als bij vrijwel alle overheidsorganisaties, ethische hackers worden ingezet.