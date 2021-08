Burgerrechtenbeweging start petitie tegen controleren van foto's door Apple

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is een petitie gestart tegen de plannen van Apple om afbeeldingen van Amerikaanse gebruikers via twee nieuwe scansystemen te gaan controleren. Het eerste systeem zal straks afbeeldingen die gebruikers naar iCloud Photos uploaden controleren op kindermisbruik.

Het tweede systeem zal, wanneer ouders hier toestemming voor geven, afbeeldingen die minderjarigen via iMessage ontvangen en versturen op "seksueel expliciet" materiaal controleren. In het geval van een match wordt de gebruiker en afhankelijk van de leeftijd ook de ouder van de gebruiker gewaarschuwd.

"Deze twee systemen vormen een gevaar voor onze privacy en veiligheid. Het scannen door de iPhone schaadt de privacy van alle iCloud Photo-gebruikers", stelt Joe Mullin van de EFF. Het scannen van iMessage-berichten breekt volgens de burgerrechtenbeweging de belofte van end-to-end encryptie.

"De surveillanceplannen van Apple houden geen rekening met mishandelende ouders, laat staan autoritaire regimes die het willen uitbreiden. Laat Apple zijn gebruikers niet verraden", aldus de EFF. Via een petitie wil de burgerrechtenbeweging Apple nu op andere gedachten brengen. Op het moment van schrijven is de petitie bijna 1900 keer getekend. Een open brief tegen de scanplannen van Apple is al door ruim 8400 mensen ondertekend.