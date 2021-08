NCSC adviseert Zero Trust in plaats van traditionele kasteelmodel

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) adviseert organisaties om voor een Zero Trust-model te kiezen, in plaats van het traditionele kasteelmodel. Zero Trust gaat ervan uit dat de binnenkant van het netwerk van een organisatie niet is te vertrouwen, zoals bij het traditionele kasteelmodel wel het geval is. In plaats daarvan wordt er gewerkt met fijnmazige netwerksegmentatie.

Zo wordt toegang tot informatie alleen via beveiligde verbindingen verschaft, ongeacht de locatie. Toegangscontrole vindt op een need-to-know-basis plaats en toegangsrechten worden op basis van mate van vertrouwen bepaald, die afgeleid wordt uit verschillende eigenschappen van de toegangsaanvraag (account, apparaat, ip-adres en locatie). Verder moet uitgebreide monitoring en logging worden toegepast.

Deze aanpak moet beter beschermen tegen aanvallen en datalekken dan bij oude modellen het geval is. "Het traditionele beveiligingsmodel, ook wel het kasteel- of kokosnoot-model, heeft structurele zwakheden en is onhoudbaar geworden door moderne malware- en ransomware-aanvallen. Het model schiet tekort wanneer het aankomt op de veranderde technologie en dreigingen van binnenuit", aldus het NCSC.

Zodra een aanvaller toegang tot het netwerk heeft gekregen, heeft hij bij deze oude modellen vaak vrij spel, aangezien de binnenkant van het netwerk als een veilige en vertrouwde zone wordt beschouwd. Bij Zero Trust wordt het netwerk in zijn geheel als onvertrouwd beschouwd. Zo wordt horizontale verplaatsing, het tussen systemen verplaatsen op zoek naar data om te exfiltreren, binnen het netwerk bemoeilijkt.

Het NCSC adviseert organisaties om een actieplan op te stellen om te zorgen dat Zero Trust kan worden toegepast bij toekomstige vervangings- of uitbreidingsinvesteringen. "Als u Zero Trust goed implementeert, dan leidt dit tot een minimale blootstelling aan aanvallen, een hogere continuïteit van kritieke processen, een verhoogde en kosteneffectievere compliance en een toekomstvaste architectuur", zo stelt de overheidsinstantie in een nieuwe factsheet over Zero Trust.