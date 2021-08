AT&T ontkent datalek met gegevens van 70 miljoen klanten

De Amerikaanse telecomprovider AT&T ontkent dat een dataset met de gegevens van naar verluidt 70 miljoen klanten bij het bedrijf vandaan komt. Op een forum voor cybercriminelen wordt een database te koop aangeboden die volgens de aanbieder namen, adresgegevens, telefoonnummers, social-securitynummers en geboortedata van zeventig miljoen AT&T-klanten bevat, zo meldt securitybedrijf Cyble.

Onlangs werd op hetzelfde forum een database met gegevens van Amerikaanse T-Mobile-klanten te koop aangeboden. T-Mobile bevestigde dat het inderdaad slachtoffer van een inbraak was geworden waarbij de gegevens van miljoenen klanten waren buitgemaakt. Volgens AT&T is er echter geen sprake van een datalek. "Gebaseerd op ons onderzoek vandaag lijkt de informatie die in een internet chatroom verscheen niet van onze systemen afkomstig te zijn", aldus de provider in een verklaring. Waar de data dan vandaan komt is onbekend.