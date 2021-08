Bijna tweeduizend Exchange-servers besmet via ProxyShell-lekken

Bijna tweeduizend Microsoft Exchange-servers zijn de afgelopen dagen besmet via drie kwetsbaarheden die bekendstaan als "ProxyShell". Door de drie beveiligingslekken te combineren is het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om kwetsbare Exchange-servers op afstand over te nemen. Deze servers worden onder andere met ransomware geïnfecteerd. De Amerikaanse overheid roept organisaties op om snel in actie te komen.

Microsoft kwam in april en mei met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2021-34473, CVE-2021-34523 en CVE-2021-31207. Orange Tsai, de onderzoeker die de beveiligingslekken ontdekte, gaf begin deze maand tijdens de Black Hat- en Defcon-conferenties een presentatie waarin hij technische details over de kwetsbaarheden besprak. Aan de hand van deze informatie konden exploits worden gepubliceerd, die vervolgens tegen kwetsbare Exchange-servers werden ingezet.

Het Internet Storm Center meldde recentelijk op basis van een scan van zoekmachine Shodan dat er nog meer dan 30.000 ongepatchte Exchange-servers op internet waren te vinden. De afgelopen dagen is er een toename van het aantal aanvallen op deze machines. Zo meldde securitybedrijf Huntress Labs dat het meer dan honderdveertig verschillende webshells op bijna tweeduizend ongepatchte Exchange-servers heeft aangetroffen. Een webshell is een script dat aanvallers op servers plaatsen om toegang te behouden en op afstand code en commando's uit te voeren.

Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont laat weten dat er een groep aanvallers is die de kwetsbaarheden gebruiken om Exchange-servers met ransomware te infecteren, genaamd LockFile. Deze ransomware versleutelt bestanden voor losgeld. Vanwege de toegenomen aanvallen roept het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security organisaties op om met spoed kwetsbare Exchange-servers binnen het eigen netwerk te identificeren en de beveiligingsupdates van Microsoft te installeren.