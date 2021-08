T-Mobile aangeklaagd wegens datalek met gegevens miljoenen klanten VS

Wat voor claim zou Google wel niet krijgen als dat daar gebeurt.



Daar krijgt die google search machine spontaan een machine learning hik van.



Maar geen zorgen Google is van een Amerikaans bedrijf en die weten wat ze doen. Dat zou pas gevolgjes hebben. De zul van Minerva en Kabouter Buttplug is er niks bij.



Die 51 miljoen security nummers..die hadden die cyber criminelen allang en niet alleen van T-Mobile. Hele staten zijn gehackt weet u nog.



Maar goed de abonnementen van T-Mobile worden een stukje duurder denk ik. Die is als concurrent even voorlopig uitgeschakeld.



Sta je dan met je Iphone-12 met T-Mobile abonnement. Ben je gehackt door hackers en zit Apple ook nog in je data te neuzen.



Zomaar een bladzijde uit mijn gebruikers dagboekje.



Ik voorspel iedereen gratis bellen voor een half jaar bij T-Mobile..zooo dat is ook weer opgelost. Alleen die Iphone. he die moet je nog 4 jaar afbetalen.