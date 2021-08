T-Mobile aangeklaagd wegens datalek met gegevens miljoenen klanten

T-Mobile is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens het lekken van de persoonlijke gegevens van miljoenen huidige en voormalige Amerikaanse klanten. De gegevens werden op internet te koop aangeboden. Vorige week maakte de telecomprovider bekend dat het om data van meer dan 53 miljoen klanten gaat die in handen van een aanvaller zijn gekomen. Hoe de gegevens konden worden gestolen is niet bekendgemaakt.

In de Verenigde Staten zijn nu twee massaclaims gestart. De eerste massaclaim stelt dat T-Mobile de gegevens van klanten niet goed heeft beschermd en deelnemers aan de massaclaim daardoor "aanzienlijk risico" lopen. De gelekte gegevens zouden bijvoorbeeld voor identiteitsfraude kunnen worden gebruikt, zo stellen de klagers. Die willen onder andere een schadevergoeding.

De andere massaclaim stelt dat slachtoffers al duizend uur bezig zijn geweest om de privacyrisico's van de aanval te verhelpen, waaronder het controleren van afschriften op frauduleus gedrag. Ook deze eisers stellen dat T-Mobile wist dat de systemen kwetsbaar voor aanvallen waren en geen redelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, waardoor miljoenen klanten nu het risico lopen op identiteitsdiefstal en fraude.

Net als bij de eerste massaclaim willen ook de eisers in de tweede massaclaim een schadevergoeding, meldt Fox News. Tevens eisen ze dat de T-Mobile de beveiliging aanscherpt en geen gegevens meer in clouddatabases bewaart.