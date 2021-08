Phishingmails MijnOverheid proberen bankgegevens te onfutselen

De afgelopen dagen zijn er meerdere phishingmails verstuurd die van MijnOverheid afkomstig lijken en bankgegevens van slachtoffers proberen te ontfutselen. De berichten hebben onder ander als onderwerp "Let op een document in uw berichtenbox!" en "Er staat een document in uw berichtenbox klaar" en stellen dat er een document voor de ontvanger klaarstaat.

De aanvallers hebben daarbij de tekst vermeld dat het vanwege technisch onderhoud niet mogelijk is om het bericht via de Berichtenbox te lezen, en het daarom in de browser moet worden bekeken. Woensdag 25 augustus vindt er inderdaad onderhoud aan MijnOverheid en de Berichtenbox-app plaats. De links in de e-mail wijzen naar een phishingsite die zich voordoet als een DigiD-pagina van de Belastingdienst. Daarbij wordt ook gesteld dat de rekening moet worden gevalideerd waarop de gebruiker zijn teruggave van de bank wil ontvangen.

Vervolgens kan er een bank worden gekozen, waarbij er een specifieke phishingpagina voor de betreffende bank wordt geladen. De afgelopen dagen maakten meerdere mensen op Twitter melding van de phishingmails. De webcare van MijnOverheid vraagt om phishingmails door te sturen naar valse-email@digid.nl.

Via de BerichtenBox van MijnOverheid kunnen burgers post van de overheid ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om berichten van gemeenten, waterschappen en landelijke organisaties. Inmiddels hebben zo'n 8,9 miljoen mensen een MijnOverheid-account.