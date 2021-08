Witte Huis gaat samen met techbedrijven cybersecurity in VS aanpakken

Het Witte Huis zal vandaag verschillende initiatieven aankondigen waarbij het samen met grote techbedrijven en andere ondernemingen de cybersecurity in de Verenigde Staten gaat aanpakken. Het gaat dan onder andere om de bescherming van de vitale sector en het opleiden van voldoende cybersecuritypersoneel.

De Amerikaanse president Biden zal vandaag met verschillende leiders van allerlei bedrijven en sectoren overleggen om de cybersecurity van het land "direct" te verbeteren. Zo zitten onder anderen Amazon, Apple, Google, IBM en Microsoft aan tafel, alsmede verschillende banken, verzekeringsmaatschappijen en onderwijsinstellingen.

Het overleg volgt na verschillende grote aanvallen waar de VS mee te maken kreeg, waaronder de ransomware-aanvallen op de Colonial Pipeline en vleesverwerker JBS en aanvallen op Microsoft Exchange-servers. "Ransomware is duidelijk één van de focuspunten, maar we willen naar de hoofdoorzaken van elke vorm van malafide cyberactiviteit kijken", aldus een functionaris van het Witte Huis tijdens een persconferentie.

"We moeten overstappen naar technologie die standaard veilig wordt ontwikkeld", ging de functionaris verder. "Je koopt geen auto en koopt dan een los een airbag. Met technologie moeten we weten dat we veilige technologie kopen." Een ander deel van het probleem is het groeiende tekort aan personeel. Zo staan er naar schatting in de VS zo'n half miljoen cybersecurity-vacatures open, aldus de functionaris. Verdere details over de op stapel staande initiatieven werden niet gegeven.