SP wil dat Kamer van Koophandel adresgegevens zzp'ers snel afschermt

De SP heeft demissionair minister Blok van Economische Zaken gevraagd om ervoor te zorgen dat de Kamer van Koophandel (KvK) zo snel mogelijk de woonadressen van zzp'ers afschermt, zoals geadviseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat blijkt uit Kamervragen die SP-Kamerlid Leijten stelde naar aanleiding van een datalek bij de KvK.

Een oud-advocaat had de beschermde privéadressen van achttienhonderd personen bij de KvK gedownload. "Erkent u dat de omgang met privégegevens door de Kamer van Koophandel problematisch is? Zo neen, waarom niet?", vraagt Leijten aan Blok. Ze vraagt de minister ook om te reflecteren op de rol en de wenselijkheid van de Kamer van Koophandel met betrekking tot eerdere datalekken en incidenten met opgevraagde data. < /p>

Het SP-Kamerlid wil ook weten waarom er niet bekend kan worden gemaakt van wie er gegevens zijn opgevraagd. Verder vraagt ze om welke voormalig advocaat het precies gaat en hoe het kan dat die nog steeds de gegevens kon downloaden. "Kunt u aangeven wie er bij de Kamer van Koophandel inzage hebben in persoonsgegevens van bestuurders van stichtingen en waarom die inzage vereist is? Waarom hebben advocaten toegang tot deze informatie?", vraagt Leijten verder.

Gisteren adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens aan het ministerie van Economische Zaken om ervoor te zorgen de KvK de adresgegevens van zzp'ers afschermt. Leijten wil dat dit snel wordt doorgevoerd. "Kunt u er zorg voor dragen het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Kamer van Koophandel woongegevens van ZZP’ers niet meer zichtbaar moet presenteren, zo snel mogelijk wordt uitgevoerd door de Kamer van Koophandel?" Blok heeft drie weken om op de vragen te reageren.

De Kamer van Koophandel liet gisteren al aan Security.NL weten dat het een uitvoeringsinstantie is die de Handelsregisterwet uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. "Pas na een eventuele aanpassing van de wet door Economische Zaken volgt KvK de nieuwe procedure. KvK kan dus niet zelf besluiten om de woonadressen af te schermen. Hiervoor is dus een wetswijziging nodig", aldus een woordvoerder.