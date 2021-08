EU-toezichthouder: browsegedrag niet gebruiken voor bepalen kredietscore

De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS wil dat het verboden wordt om het browsegedrag van mensen te gebruiken voor het bepalen van hun kredietwaardigheid. Dat stelt de privacytoezichthouder in een opinie. De Europese Commissie is van plan om de bestaande regels voor consumentenkrediet te moderniseren. Dit vanwege de digitalisering en andere markttrends, zoals het toenemend gebruik van online verkoopkanalen en nieuwe vormen van consumentenkredieten.

Volgens de EDPS heeft het voorstel van de Europese Commissie een duidelijke impact op de vrijheden en rechten van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke data. Het gaat dan met name om het bepalen van iemands kredietwaardigheid en het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van automatische gegevensverwerking.

De privacytoezichthouder wil dat de Europese Commissie duidelijk maakt welke data wel en niet voor het bepalen van iemands kredietscore mag worden gebruikt. Het voorstel verbiedt al het gebruik van gezondheidsgegevens en socialmediadata. De EDPS wil dat dit wordt uitgebreid naar elke speciale categorie van persoonlijke data en het online browsegedrag van individuen.

"Het gebruik van persoonlijke data heeft een beslissende impact op iemands mogelijkheid om eerlijke toegang tot krediet te krijgen. Het bepalen van de kredietwaardigheid is nodig in het belang van zowel de crediteur als consumenten, en het is cruciaal dat er voldoende waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat de persoonlijke data van personen goed is beschermd. In deze zin betekent databescherming ook consumentenbescherming", zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski.

Vorig jaar verscheen erop de website van het IMF nog een document waarin onderzoekers stellen dat de opkomst van internet het mogelijk maakt om allerlei niet-financiële consumentendata van individuen te gebruiken, zoals browsegedrag en online shoppinggedrag, of klantenbeoordelingen van online aanbieders. Daarbij wordt ook genoemd dat de literatuur suggereert dat dergelijke niet-financiële data waardevol is voor het maken van financiële beslissingen.