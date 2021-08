Overheid trekt 3 miljoen euro subsidie uit voor vergroten cyberweerbaarheid

Het ministerie van Economische Zaken trekt de komende drie jaar in totaal drie miljoen euro uit voor projecten die de digitale weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroten. De Subsidieregeling Cyberweerbaarheid is bedoeld voor samenwerkingsverbanden en moet leiden tot ideeën of plannen om de digitale veiligheid van ketens, regio's of branches te versterken.

"Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio's", zo laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland weten.

Per plan kan maximaal 200.000 euro subsidie worden ontvangen, waarbij er maximaal 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is. De subsidieregeling is de komende drie jaar beschikbaar. Naast bedrijven die samenwerken kunnen ook stichtingen een subsidieaanvraag indienen. Plannen voor de regeling van dit jaar kunnen tot en met 15 oktober 17.00 uur worden ingediend.

Sinds de eerste subsidieronde in 2018 zijn negentien samenwerkingsprojecten gesubsidieerd vanuit deze regeling. Tussen de inzendingen zaten hacklabs, bewustwordingscampagnes, ontwikkeling van onderwijsmaterialen over cyberveiligheid en bedrijvenworkshops.