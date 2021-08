Politie: ransomware-infecties bij mkb-bedrijven schering en inslag

Ransomware-infecties bij mkb-bedrijven zijn schering en inslag. Toch doen veel slachtoffers geen aangifte bij de politie en dat is wel belangrijk. Dat laat Matthijs Jaspers van de Nationale Politie tegenover RTL Nieuws weten. "We weten, het is schering en inslag, een ongelofelijke dreiging, maar dat zie je niet perse terug in de aangiftes."

Volgens Jaspers willen veel bedrijven hun 'wonden likken en doorgaan'. Het is echter belangrijk dat ondernemers aangifte doen of in ieder geval melding maken. "Hoe meer puzzelstukjes wij hebben, hoe proactiever we kunnen optreden." Jaspers stelt dat hij ondernemingen aan ransomware kapot heeft zien gaan. "Nog los van financiële schade kan het maanden kosten voordat je weer vol kunt draaien."