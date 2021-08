Grapperhaus: politie houdt locatie Burgernet-deelnemers niet bij

De politie houdt de locatie van Burgernet-deelnemers die ervoor kiezen om hun gps-locatie te delen niet bij, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Burgernet is een platform dat naar deelnemers in de omgeving van een inbraak, beroving of een vermissing een bericht stuurt om relevante informatie met de politie te delen.

Begin dit jaar waarschuwde Stichting Privacy First dat door de manier en het soort gegevens dat Burgernet registreert de privacy van gebruikers in het geding is. Aanleiding voor SP-Kamerlid Van Nispen om Kamervragen te stellen: "Vindt u dat Burgernet op dit moment voldoende duidelijk maakt dat zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week de locatiegegevens van deelnemers aan Burgernet kan volgen en door wie deze locatiegegevens verwerkt worden? Zo ja, op welke manier?"

"De app volgt burgers niet", antwoordt Grapperhaus daarop. De minister merkt op dat deelnemers ervoor kunnen kiezen om hun gps-locatie te delen. Gebruikers krijgen naast eventueel gekozen postcodegebieden dan ook berichten voor hun feitelijke locatie. De locatiebepaling om dergelijke pushberichten te versturen wordt eenmalig gebruikt en blijft niet bewaard. "Er wordt niet bijgehouden door de politie waar de deelnemers zich bevinden", stelt Grapperhaus.

De minister merkt op dat in het kader van Burgernet persoonsgegevens worden verwerkt, maar gebruikers deze zelf verstrekken. "De gegevens die wel worden opgeslagen in een beveiligde politieomgeving worden niet gebruikt voor andere doeleinden." Het gaat dan om telefoonnummer, e-mailadres, postcode en huisnummer.

Aanbevelingen

Eind 2019 is door een extern adviesbureau een privacyscan van de app uitgevoerd in het kader van de toepassing van de Wet politiegegevens (Wpg) en de AVG. Ook werden er aanbevelingen gedaan, waarvan het grootste deel is overgenomen. Twee aanbevelingen zijn niet overgenomen. Zo worden gegevens langer dan een jaar bewaard. Het adviesbureau adviseerde om gebruikers elk jaar te vragen zich opnieuw in te schrijven. Dat wordt echter als te belastend voor deelnemers gezien en is volgens de minister ook niet noodzakelijk omdat deelnemers zelf op elk moment hun deelname kunnen herzien.