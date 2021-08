Man die wifi-wachtwoord voor ander doel gebruikte schuldig aan computervredebreuk

Een 51-jarige man die als schoonmaker een verborgen camera plaatste en die koppelde met het wifi-netwerk van zijn slachtoffer heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan computervredebreuk, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De man had het wifi-wachtwoord gekregen om naar muziek te luisteren, maar gebruikte het voor zijn verborgen camera.

Begin dit jaar ontdekt een vrouw een verborgen camera in haar slaapkamer. Het gaat om een ip-camera die op haar bed is gericht en wordt geactiveerd door een bewegingssensor. Het beeld en het geluid dat deze camera vastlegt kan live worden bekeken via een app of website, maar kan ook extern worden opgeslagen. Op de sd-kaart in de camera vindt de politie meerdere filmpjes waarop te zien is dat de vrouw en haar vriend seksuele handelingen verrichten.

De vrouw vermoedt dat haar schoonmaker de camera heeft opgehangen, omdat de camera was vastgeplakt met hetzelfde dubbelzijdige tape dat hij eerder voor klusjes in haar huis had gebruikt. De verdachte is daarnaast één van de weinige personen die een sleutel van het huis van de vrouw heeft. Na zijn aanhouding bekent de man dat hij de camera heeft geplaatst. Hij verklaart dat hij deze heeft gekoppeld aan het wifi-netwerk door middel van het wachtwoord dat hij van de vrouw heeft gekregen om muziek te kunnen luisteren.

"Nu verdachte het wifi-wachtwoord heeft gebruikt met een ander doel dan waarvoor deze aan hem was verstrekt is de rechtbank van oordeel dat verdachte opzettelijk wederrechtelijk is binnengedrongen in een geautomatiseerd werk (de router dan wel het wifi-netwerk), door middel van een valse sleutel. De rechtbank acht de computervredebreuk dan ook bewezen", zo staat in het vonnis.

Daarnaast heeft de man volgens de rechter zich schuldig gemaakt aan het plaatsen van afluisterapparatuur en het opzettelijk en wederrechtelijk vervaardigen van en het beschikking hebben over afbeeldingen van seksuele aard van de vrouw en haar vriend. "Door zo te handelen heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van aangeefster en haar vriend", aldus de rechter, die de schoonmaker veroordeelt tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet hij de vrouw bijna tweehonderd euro materiële en duizend euro immateriële schade betalen.