Politie wil foto's kentekencamera's in opsporingsonderzoeken gebruiken

De politie wil foto’s van herkenbare bestuurders of bijrijders die via kentekencamera's zijn gemaakt onder bepaalde omstandigheden kunnen gebruiken in opsporingsonderzoeken, zo laat de politie tegenover NRC weten. Op dit moment mogen foto's van kentekencamera's alleen worden gebruikt voor het herkennen van kentekens en niet voor het herkennen van personen.

Begin deze maand werd bekend dat de politie vijf jaar lang op 55 locaties kentekencamera's heeft gebruikt om niet alleen kentekens te registreren maar ook foto's van inzittenden te maken, terwijl hiervoor geen wettelijke bevoegdheid is. Inmiddels is de politie hiermee gestopt. Deze maand wordt de wet die over de kentekenregistraties gaat geëvalueerd en zal worden gekeken of het systeem op de huidige manier kan blijven bestaan of moet worden aangepast.

Onder de huidige wet moeten gegevens na 28 dagen worden vernietigd. Inzittenden op de foto’s die in het systeem terechtkomen mogen ook niet herkenbaar zijn. Foto's mogen alleen voor de registratie van kentekens worden gebruikt en dergelijke 'bijvangst' is niet toegestaan. Zo moeten inzittenden die zichtbaar op foto's zijn onherkenbaar worden gemaakt.

De politie hoopt dat het straks meer ruimte krijgt om automatische kentekenregistratie in te zetten en in "bepaalde bijzondere gevallen” wel een verdachte op de kentekenfoto's mag identificeren. Het zou dan gaan om ernstige misdrijven, bijvoorbeeld een gewapende overval, moord of doodslag of een dodelijke aanrijding waarbij een verdachte is doorgereden.