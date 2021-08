SP wil opheldering over vergoeden van spoofingfraude door banken

De SP heeft demissionair ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Hoekstra van Financiën om opheldering gevraagd over het vergoeden van spoofingfraude door banken. Vorige maand liet Betaalvereniging Nederland nog weten dat de schade door deze vorm van fraude dit jaar waarschijnlijk naar een nieuw record van veertig miljoen euro zal stijgen.

Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers met terugwerkende kracht te vergoeden. 96 procent van de slachtoffers is inmiddels vergoed. SP-Kamerlid Van Nispen wil van de bewindslieden weten hoe banken inmiddels omgaan met het vergoeden van spoofingfraude. "Zijn er verschillen zichtbaar tussen banken in hoe wordt omgegaan met het vergoeden van spoofingraude?"

"Herkent u het beeld dat met name ABN Amro en de Volksbank, twee banken die nota bene in handen zijn van de Staat, minder snel tot (volledige) vergoeding van spoofingfraude overgaan dan andere banken? Zo ja, hoe verklaart u dat en wat vindt u daarvan?", vraagt het SP-Kamerlid verder. Van Nispen wil ook weten of het klopt dat ABN Amro de afgelopen maanden bij afwijzingen van vergoedingen de omschrijving 'grof nalatig' heeft gehanteerd, terwijl dat begrip in de coulanceregeling met banken niet staat omschreven.

De ministers moeten ook duidelijk maken wat ze van de stelling van ABN Amro vinden dat in het geval de bankpas en/of pincode aan de fraudeurs bekend zijn gemaakt er geen sprake is van spoofing en dat compensatie alleen mogelijk is als geld is overgemaakt naar een zogenaamde "kluisrekening" en niet bij andere varianten van spoofing. "Is dit in lijn met de afspraken die hierover zijn gemaakt?", voegt Van Nispen toe.

Afsluitend vraagt het SP-Kamerlid of de ministers bereid zijn om nog eens met de banken om tafel te gaan en daarbij te benadrukken dat, in lijn met de aangenomen motie over het compenseren van slachtoffers van spoofingfraude, het zaak is dat slachtoffers zo veel als mogelijk gecompenseerd moeten worden. Grapperhaus en Hoekstra hebben drie weken de tijd om op de vragen te reageren.