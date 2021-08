Werkgevers willen dat zwarte lijsten tegen fraude niet strafbaar worden

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat een nieuw wetsvoorstel van demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, dat intimidatie door het delen van persoonsgegevens strafbaar stelt, er niet voor zorgt dat zwarte lijsten tegen fraude straks strafbaar worden.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komt er een maximale gevangenisstraf van één jaar op het verschaffen, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander met het doel om die ander vrees aan te jagen, ernstige overlast aan te doen of ernstig te hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bang dat hierdoor ook het opnemen van iemands naam op een zwarte lijst strafbaar wordt. "Uit het oogpunt van beveiliging en criminaliteitsbestrijding kan het delen van persoonsgegevens in de private sector nodig zijn, en dit kan - bedoeld - ernstige hinder met zich brengen voor criminelen", stellen de werkgeversorganisaties.

Ze pleiten voor het maken van een uitzondering voor het delen van persoonsgegevens voor 'gerechtvaardigde particuliere belangen', naast activiteiten van algemeen belang. Daarnaast willen de organisaties, om eventuele conflicten, verwarring of overlap met de AVG te voorkomen, dat in het wetsvoorstel dezelfde termen worden gebruikt als in de AVG.