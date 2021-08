GGD'er verdacht van computervredebreuk hoort jaar cel tegen zich eisen

Een 21-jarige man uit Heiloo die gegevens van personen in een GGD-systeem onrechtmatig zou hebben opgezocht, overgenomen en gedeeld krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een gevangenisstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Eerder vandaag werd tegen een andere GGD'er een gevangenisstraf van zes maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk.

Beide verdachten werkten begin dit jaar voor een callcenter dat door de GGD werd ingehuurd voor het inplannen van afspraken voor coronatesten. Het tweetal zou in deze functie onrechtmatig adres- en andere persoonsgegevens in het registratiesysteem hebben opgezocht, overgenomen en verspreid. Het ging onder andere om de gegevens van bekende Nederlanders. De twee zijn vervolgd voor het plegen van computervredebreuk.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Heiloo van 101 personen de gegevens onrechtmatig ingezien en deels overgenomen en te koop aangeboden. Ook bood hij aan op aanvraag persoonsgegevens te achterhalen. In één geval heeft hij dit ook gedaan, waarvoor de man een bedrag van vijftig euro ontving. De man uit Alblasserdam heeft volgens het OM de gegevens van twintig personen onrechtmatig opgezocht, die van acht overgenomen en die van vier personen gedeeld met anderen.

"Als je zulke gegevens verkoopt, kan je er wel van op aan dat daar niet zuiver goede intenties achter zitten. Verdachten hebben hierbij het risico op de koop toe genomen de veiligheid van personen in gevaar te brengen", aldus de officier van justitie. Het OM stelt dat de twee tijdens hun inwerktraining uitgebreid is gewezen op de vertrouwelijkheid van de informatie waar zij toegang toe kregen.

Tevens stelt het OM dat na de bekendmaking van het datalek er een daling in het aantal afspraken werd waargenomen. "Dit gebeurde in een periode waarin het van groot maatschappelijk belang was dat mensen zich bij klachten lieten testen om zo de coronapandemie een halt toe te roepen." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.