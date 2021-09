Politie houdt man aan voor diefstal van 27.000 euro via bankhelpdeskfraude

De politie heeft onlangs een 26-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht zo'n 27.000 euro via bankhelpdeskfraude te hebben gestolen. Slachtoffers werden benaderd door iemand die zich voordeed als bankmedewerker en stelde dat er fraude was met de rekening. Om dit te voorkomen werden de bankpassen en pincodes van de slachtoffers opgehaald. Daarmee werd vervolgens geld van de rekeningen gehaald.

Een echtpaar uit Heerde van 81 en 86 jaar werd voor drieduizend euro bestolen. Bij een 84-jarige man uit Zwolle werd ruim dertienduizend euro buitgemaakt. Een 64-jarige vrouw uit Oosterwolde werd voor 2700 euro benadeeld, terwijl er bij een 69-jarige man uit Den Haag achtduizend euro werd buitgemaakt.

"Het is een klassiek voorbeeld van zogenoemde bankhelpdeskfraude, ook wel spoofing. Een oplichter belt meestal anoniem of met een vals nummer. Door een truc kan het op het scherm van de telefoon lijken alsof de bank belt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat er iets mis is met de bankrekening", zo laat de politie weten.

Volgens de politie is bewustwording over deze vorm van fraude belangrijk en worden kinderen en kleinkinderen gevraagd om met hun ouders en grootouders hierover in gesprek te gaan. Eind vorig jaar besloten banken na overleg met minister Hoekstra om slachtoffers van bankhelpdeskfraude met terugwerkende kracht te vergoeden.