Hogeschool van Arnhem en Nijmegen getroffen door datalek

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is getroffen door een datalek waarbij persoonsgegevens in handen van derden zijn gekomen. Dat meldt de onderwijsinstelling via de eigen website. Details over wat er precies is gebeurd en hoe het datalek kon ontstaan zijn nog niet beschikbaar.

De HAN ontving op 1 september bericht dat er persoonsgegevens waren gelekt. Aan de hand hiervan is er een onderzoek ingesteld naar de impact. Tevens is er contact geweest met het Team High Tech Crime van de politie en er is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Achter de schermen wordt hard gewerkt om de impact van de datalek in kaart te brengen", aldus de HAN.

De onderwijsinstelling zegt dat het onderzoek nog altijd in volle gang is en dat het alle mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt zo snel mogelijk zal informeren. Medewerkers en studenten wordt gevraagd om hun mailbox in de gaten te houden en alert te zijn op phishing.