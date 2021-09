Keijzer wil adressen in Handelregister KvK niet standaard afschermen

Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken is niet van plan om alle adressen in het Handelsregister standaard af te schermen, zo heeft ze laten weten op Kamervragen van D66 die mede naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum werden gesteld.

Volgens berichtgeving wisten de verdachten achter de aanslag op de advocaat zijn privéadres via de Kamer van Koophandel te achterhalen. D66-Kamerleden Van Ginneken, Van der Werf en Sneller wilden van Keijzer weten waarom ze van plan is om alleen om het woonadres maar niet het vestigingsadres te laten afschermen op verzoek van de ingeschrevenen. "Bent u ervan op de hoogte dat voor veel zelfstandigen het vestigingsadres en woonadres in de praktijk hetzelfde adres is?", vragen de drie Kamerleden.

"Het is duidelijk dat de Kamer de argumenten voor openbaarheid van bepaalde ondernemingsgegevens op dit moment niet deelt, of althans niet weegt op dezelfde wijze als de regering. Hoewel ik de zorgen deel die in de motie worden geuit, laat het aannemen ervan onverlet dat de moties op onderdelen niet uitvoerbaar zijn", antwoordt de staatssecretaris.

Keijzer merkt op dat het handelsregister het vestigingsadres van ondernemingen en rechtspersonen toont, omdat dit bijdraagt aan de rechtszekerheid in het handelsverkeer. "Waar de moties verzoeken om adressen standaard af te schermen, heeft dat gevolgen voor de rechtszekerheid, maar ook voor het naleven van verplichtingen van bepaalde afnemers." Daarnaast verbieden Europese regels het afschermen van vestigingsadressen.

Op dit moment kunnen ondernemers in het geval van een waarschijnlijke dreiging de KvK verzoeken om hun woonadres af te schermen. Het vestigingsadres blijft in dit geval echter openbaar, ook al is dit gelijk aan het woonadres. "De ondernemer heeft, met andere woorden, ook een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van afscherming c.q. afschermbaarheid van zijn privégegevens", stelt Keijzer.

De staatssecretaris heeft onlangs het voorstel gedaan om als zodanig ingeschreven woonadressen voortaan standaard af te schermen. "Alleen wanneer hetzelfde adres als vestigingsadres is gebruikt, blijft het zichtbaar in die hoedanigheid", voegt ze toe. Keijzer merkt op dat er mogelijkheden zijn voor het kiezen van een ander vestigingsadres dan het eigen woonadres, zelfs wanneer de werkzaamheden uitsluitend of overwegend op het woonadres plaatsvinden.