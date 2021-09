ProtonMail logt ip-adres Franse activist op bevel van Zwitserse autoriteiten

Versleutelde e-maildienst ProtonMail heeft op bevel van de Zwitserse autoriteiten het ip-adres van een Franse klimaatactivist gelogd. ProtonMail zegt standaard geen ip-adressen te loggen. Wanneer ProtonMail-accounts voor strafbare zaken worden gebruikt kan de e-maildienst naar eigen zeggen worden verplicht om de ip-adressen van de betreffende accounts te monitoren en met de Zwitserse autoriteiten te delen.

De Franse autoriteiten zijn al enige tijd bezig met een onderzoek naar een groep activisten. Op Twitter verscheen een bericht over een politierapport dat ProtonMail informatie over een e-mailadres van één van de activisten had gedeeld. Andy Yen, oprichter en ceo van ProtonMail, laat daarop weten dat het bedrijf aan de Zwitserse wetgeving moet voldoen. "Zodra er een misdrijf is gepleegd, kan de privacybescherming worden opgeschort en zijn we onder Zwitserse wetgeving verplicht om verzoeken van de Zwitserse autoriteiten te beantwoorden."

Yen voegt toe dat ProtonMail niet gebruikt kan worden door mensen die zich bezighouden met activiteiten die in Zwitserland zijn verboden. Dat staat nadrukkelijk in de gebruiksvoorwaarden vermeld, aldus de oprichter. In dit geval kwam het verzoek bij de Franse autoriteiten vandaan, waarna de zaak uiteindelijk door de Zwitserse autoriteiten werd overgenomen en zo het verzoek bij ProtonMail konden neerleggen.

Volgens het eigen transparantierapport ontving ProtonMail in 2017 nog 13 dataverzoeken van de Zwitserse autoriteiten. Dat was vorig jaar opgelopen naar 3572. Maakte de e-maildienst in 2017 nog tegen drie verzoeken bezwaar, in 2020 ging het om 750 verzoeken waar bezwaar tegen werd aangetekend. Volgens Yen was het in deze zaak niet mogelijk om bezwaar te maken. Iets dat het bedrijf op Reddit herhaalt.

In een blogposting over het incident stelt ProtonMail dat het ook een Tor-website biedt voor anonieme toegang tot de e-maildienst. Wel gaat ProtonMail op de eigen website duidelijker vermelden wat de verplichtingen voor de e-maildienst zijn in het geval van een strafrechtelijk onderzoek.