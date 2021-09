Nieuwe versie routersoftware OpenWrt met standaard WPA3-support

Na anderhalf jaar is er een geheel nieuwe versie van OpenWRT verschenen, een opensourcebesturingssysteem voor routers, die onder andere verschillende beveiligingsverbeteringen en -features introduceert. OpenWRT is een alternatief besturingssysteem dat op een groot aantal routers is te installeren.

OpenWrt versie 21.02.0 was volgens de ontwikkelaars zo'n anderhalf jaar in ontwikkeling en bevat verschillende verbeteringen. Zo wordt nu standaard het WPA3-protocol voor het beveiligen van wifi-netwerken ondersteund. Ook ondersteuning van TLS is nu standaard aanwezig, waardoor het mogelijk is om out-of-the-box bestanden via HTTPS te downloaden.

Verder is Address Space Layout Randomization (ASLR) nu volledig ingeschakeld. Dit is een techniek die het lastiger maakt voor een aanvaller om te voorspellen waar in het geheugen bepaalde delen van programma's worden geladen. Dit moet het uitbuiten van kwetsbaarheden in applicaties veel lastiger maken.

Vanwege nieuwe features en de toegenomen omvang van de Linux-kernel vereist OpenWRT nu wel de aanwezigheid van 8MB flashgeheugen en 64MB werkgeheugen om te draaien. Het is nog wel mogelijk om een aangepaste versie van OpenWRT te draaien die op routers met 4MB flashgeheugen en 32MB werkgeheugen werkt, maar de ontwikkelaars waarschuwen dat de functionaliteit beperkt is en er geen garantie is dat de software dan stabiel werkt.