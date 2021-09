CoronaMelder kostte overheid tot nu toe 23 miljoen euro

De CoronaMelder-app heeft de overheid tot nu toe 23 miljoen euro gekost. Beheer en doorontwikkeling zijn de grootste kostenpost, zo laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag aan NU.nl weten. Via CoronaMelder kunnen gebruikers aangeven dat ze besmet zijn met het coronavirus en ontvangen een waarschuwing als ze in de buurt van besmette gebruikers zijn geweest. Gebruikers kunnen zich dan laten testen.

De eerste ontwikkelkosten, waaronder de veelbesproken appathon die april vorig jaar werd gehouden, bedragen vijf miljoen euro. Voor de doorontwikkeling en het beheer van CoronaMelder was de overheid tot nu toe bijna tien miljoen euro kwijt. Voor publiekscampagnes en communicatie over de app werd al 4,3 miljoen euro uitgetrokken. De kosten voor de helpdesk, juridisch advies en wetenschappelijk onderzoek staan inmiddels op vier miljoen euro, waardoor het voorlopige totaal op 23 miljoen euro uitkomt.

"De kosten van de app vallen in het niet bij de kosten die de app teweegbrengt", zegt onderzoeker Joost Poort van de Universiteit van Amsterdam. Hij berekende in een nog niet gepubliceerd rapport dat het testen als gevolg van de meldingen binnen de app tientallen miljoenen euro's hebben gekost. Mensen zijn namelijk tijd kwijt aan het testen en moeten in quarantaine totdat ze de uitslag krijgen. "Je kunt daardoor niet naar school of werk. Die verloren productiviteit is met afstand de grootste kostenpost", zo laat de onderzoeker weten.

Poort merkt op dat CoronaMelder ondanks de kosten meer heeft opgeleverd, zoals geredde aantal levensjaren, voorkomen infecties en ziekenhuisopnames en de maatschappelijke kosten door langdurige corona. De wetgeving die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt vervalt op 10 oktober dit jaar, maar kan dan weer voor een periode van drie maanden worden verlengd. De app is inmiddels meer dan 5,3 miljoen keer gedownload.