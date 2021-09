Bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestolen privédata gepubliceerd

Een aanvaller die wist in te breken op een server van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de daar gestolen gegevens op internet gepubliceerd. Het gaat om de data van honderdduizenden mensen, waaronder voormalige en huidige studenten en medewerkers, zo meldt RTL Nieuws. De hogeschool laat via de eigen website weten dat het nog niet heeft kunnen bevestigen dat de gestolen gegevens zijn gelekt, maar zegt dat dit wel in de lijn der verwachting ligt.

De gestolen data bestaat onder andere uit volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, telefoonnummers en woonadressen, en in enkele duizenden gevallen ook nog om onversleutelde wachtwoorden. "Voor zover nu bekend gaat het om verouderde wachtwoorden. Het gaat dus niet om actuele gegevens van het HANaccount", aldus de hogeschool.

De onderwijsinstelling stelt dat het onderzoek nog loopt en zich richt op welke persoonsgegevens er zijn gestolen en van wie die zijn. "Dat doen we heel zorgvuldig en vraagt veel tijd. De komende weken informeren we deze personen rechtstreeks. Daarbij geven we ook advies over eventuele vervolgstappen." De hogeschool telt meer dan 35.000 studenten en ruim 4.000 medewerkers.