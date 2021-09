"Inhuurkrachten WhatsApp lezen door gebruikers gerapporteerde berichten"

Daarnaast maakt WhatsApp ook gebruik van een tweede systeem dat proactief naar malafide accounts zoekt. Hierbij maakt het bedrijf gebruik van data die het over gebruikers heeft, zoals berichtenpatronen, profielafbeelding, telefoonnummer, statusboodschap, batterijniveau, taalinstelling, tijdzone, telefoon-ID, ip-adres, sterkte van het wifi-signaal, besturingssysteem, de laatste keer dat de app is gebruikt en eventueel eerdere overtredingen.

Het lijkt me dat je daarmee wel kunt detecteren wie er bezig zijn met "Whatsapp fraude" (geld aftroggelen van zogenaamdefamilieleden). Ben benieuwd of dat al tot resultaten heeft geleid.Je zou natuurlijk al standaard het soort berichten wat het begin is van een Whatsapp fraude dialoog kunnen voorzien vanwaarschuwingen aan de ontvanger en tips om fraude te voorkomen, bijvoorbeeld even bellen naar de ander.