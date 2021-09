Keijzer: autorisatiebeheer Kamer van Koophandel was niet op orde

Het gevoelige datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK) waardoor de beschermde privéadressen van achttienhonderd personen op straat kwamen te liggen kon mede ontstaan doordat het autorisatiebeheer bij de KvK niet op orde was, zo laat demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken op Kamervragen weten.

Een oud-advocaat had de gegevens bij de KVK gedownload. Een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, kunnen dergelijke adressen door middel van een bepaalde autorisatie inzien. De oud-advocaat had van januari tot juni dit jaar bijna zeshonderd keer gegevens via het KvK-systeem opgevraagd. Het ging om bijna achttienhonderd privéadressen.

Het datalek kwam aan het licht nadat de Kamer van Koophandel een melding van de onbevoegde bevraging kreeg, reageert Keijzer op Kamervragen van BIJ1 en D66. De advocaat in kwestie had zichzelf uit het advocatenregister laten schrappen en was daarom volgens de KvK niet meer bevoegd om handelsregisterproducten met daarin deze adressen op te vragen. Er bestaat geen automatische koppeling tussen het advocatenregister en het Handelsregister.

"Wanneer een advocaat stopt met zijn beroep is het zijn verantwoordelijkheid om hiervan melding te doen bij de KvK en de autorisatie in te laten trekken. In de voorliggende casus heeft de voormalige advocaat dit niet gedaan. De KvK ziet echter ook in dat het autorisatiebeheer bij de KvK niet op orde is en neemt daarom maatregelen om deze situatie in de toekomst te voorkomen door controle van autorisaties aan te scherpen", laat Keijzer op Kamervragen van de SP weten.

Datavisie

Onlangs adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief aan demissionair staatssecretaris Keijzer dat de KvK de woonadressen van zzp'ers moet afschermen. De staatssecretaris is dit van plan door te voeren. De vestigingsadressen blijven echter zichtbaar en die zijn vaak bij zzp'ers hetzelfde als het woonadres. De AP vroeg hier dan ook aandacht voor.

"De oplossingsrichtingen, die de AP aandraagt met betrekking tot de adressen van zzp'ers werpen de nodige vragen op over de uitvoerbaarheid en handhaving. Het incident, dat de aanleiding vormt voor deze Kamervragen, benadrukt dat een wettelijke kader helder moet zijn over welke adresgegevens wel en welke niet afgeschermd moeten worden, wie daarom mag verzoeken en om welke reden", aldus Keijzer.

Ze werkt samen met de KvK aan een datavisie over het Handelsregister. Deze visie zal een nieuw beleidskader vormen voor de verwerking en verstrekking van gegevens uit het Handelsregister.