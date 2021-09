VVD wil opheldering over moderators die WhatsApp-berichten lezen

Scherpe vragen, nu is het in dit geval weer wel zo dat de zwakke schakel de persoon die ervoor kiest om een rapport te maken die daardoor nadat de End-to End encryptie gebruikt is alsnog besluit om basically hun scherm te kopieren en aan derden(die niet de politie of een ander rechtsorgaan zijn) te overhandigen. Niet dat ik ertegen ben dat mensen foutief gedrag rapporteren. Maar ik denk ook wel dat hier een backdoor is gecreëerd, en dat dat op een onveilige manier gebeurd(onversleuteld).