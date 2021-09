SIDN: uitrol van IPv6 in Nederland nagenoeg tot stilstand gekomen

Volgens de organisatie levert de achterstandspositie met IPv6 Nederland economische schade op. Het zou ons land onaantrekkelijk maken voor nieuwe initiatieven op gebied van het Internet of Things (IoT) en het zou ons innovatie-imago en vestigingsklimaat aantasten.

Maar is dat wel zo? Het is voor een bedrijf wat zich hier wil vestigen geen probleem om IPv6 te krijgen, het probleemis meer dat de mensen daar geen belangstelling voor hebben omdat het met IPv4 ook wel werkt.Als je IPv6 in een stroomversnelling wilt brengen moet je een "killer application" hebben, en daar is tot nu toe niemandmee gekomen. IoT werkt prima op IPv4.Het enige waar IPv6 een hoop ellende voorkomt is bij Voice over IP en daar hebben de aanbieders de ellende van NATkennelijk voor lief genomen want die rollen veelal ook geen IPv6 uit.IPv6 bevindt zich in het "when it is not broken, don't fix it" domein. Tuurlijk is het technisch allemaal heel mooi maarde meesten willen iets wat werkt en geen risico dat ze iets wat werkt kapot maken.Ik zag laatst nog een discussie over "Fourstack", die website waar je kunt checken wat er voor internet aanbod is opje postcode. Blijkt dat dit alleen werkt over IPv4, gebruik je IPv6 om die site te benaderen dan krijg je dat dit verbodenis. Hebben ze zelf niet in de gaten wellicht. Maar gebruikers zitten raar te kijken, "waarom werkt het nou niet???" enanderen reageren met "nou bij mij werkt het wel!!!". Dan ben je dus als IPv6 adopter de pineut. En dit soort dingenis in het verleden wel vaker voorgekomen, geen wonder dat grote providers aarzelen om IPv6 aan te zetten, ze hebbenhelemaal geen zin in klanten die ineens niet meer bij bepaalde sites kunnen en daar over gaan klagen bij RADARof KASSA.