De Jonge wil verkennen of registratie van vaccinatiestatus mogelijk is

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid wil op korte termijn verkennen of het mogelijk is voor werkgevers om de individuele vaccinatiestatus van hun werknemers te registreren. Dat is op dit moment onder de AVG niet toegestaan. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

"In de huidige praktijk kunnen werkgevers tot op bepaalde hoogte (en primair op basis van vrijwilligheid van deelname onder het personeel) al inzichtelijke maken wat de vaccinatiegraad is onder hun personeel, via een arbodienst of via de bedrijfsarts, die op basis van deze informatie een advies kan geven over een veilige werkomgeving", zo schrijft De Jonge.

Volgens de minister kan het handelingsperspectief verder worden ingevuld als er ook inzicht is in de vaccinatiestatus van individuele medewerkers. "Het beleid kan dan immers risicogericht en situationeel worden vormgegeven, bijvoorbeeld bij het maken van roosters voor de zorg van mensen die extra kwetsbaar zijn."

De AVG staat het nu niet toe dat werkgevers de individuele vaccinatiestatus kunnen registreren. "Ik wil op korte termijn verkennen hoe dit mogelijk gemaakt kan worden en zal daartoe ook in nader overleg treden met de (vertegenwoordigers) van organisaties van werkgevers en werknemers in de zorg", zo stelt de minister. Die voegt toe dat het hier niet om een registratieplicht gaat en medewerkers niet verplicht zijn om hun vaccinatiestatus door te geven.