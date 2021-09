ABN Amro gaat schade helpdeskfraude die via TeamViewer plaatsvindt toch vergoeden

ABN Amro gaat bankhelpdeskfraude die plaatsvindt door middel van TeamViewer en soortgelijke programma's waarmee computers op afstand kunnen worden overgenomen toch vergoeden, zo laat de bank aan televisieprogramma Kassa weten. De politie waarschuwde twee weken geleden nog voor fraudeurs die zich voordoen als bankpersoneel en slachtoffers vragen om de programma's TeamViewer of AnyDesk te installeren, zodat ze op afstand de computer kunnen overnemen en de bankrekening legen.

Eén van de slachtoffers installeerde TeamViewer en logde vervolgens verschillende keren met zijn e.dentifier in op zijn bankrekening. Op deze manier wist de oplichter uiteindelijk 26.000 euro te stelen. ABN Amro stelde dat de klant grof nalatig was geweest en besloot de schade niet te vergoeden. Daar is de bank nu op teruggekomen. Tegenover Kassa stelt de bank dat zij de schade van bankhelpdeskfraude, waarbij een programma zoals TeamViewer is gebruikt, tóch gaat vergoeden.

"De reden dat wij hiermee terugkomen op onze eerdere afwijzing voor een coulancevergoeding wegens spoofing, is dat wij recent (maar niet n.a.v. deze vragen van Kassa) een aantal vergelijkbare zaken hebben herbeoordeeld. Hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat we de coulanceregeling in het belang van deze klanten ruimhartiger willen interpreteren", zo laat de bank weten.

Limiet

Een ander kritiekpunt is dat het bij ABN Amro mogelijk is om via de e.dentifier tot 250.000 euro over te boeken. Met iDeal kan er bij de bank tot 50.000 euro worden betaald. Klanten kunnen deze limiet niet naar beneden bijstellen. De bank laat daarop weten dat het aan een manier werkt waardoor klanten extra blokkades kunnen toepassen op overboekingen.

"Dit geeft klanten een extra mogelijkheid zichzelf te beschermen door (spaar)geld niet direct weg te kunnen boeken onder druk van de oplichter. Helaas kunnen we op dit moment nog niet explicieter zijn over de functionaliteit en de tijdslijnen omdat de exacte toepassing nog in ontwikkeling is. Vanzelfsprekend willen we dit zo snel mogelijk realiseren."