Justitie onderzoekt of betalen van losgeld bij ransomware kan worden beperkt

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of het betalen van losgeld bij ransomware kan worden teruggedrongen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie aan de NOS weten. Verschillende bronnen melden aan de omroep dat het ministerie de mogelijkheden onderzoekt om verzekeraars te verbieden het losgeld te vergoeden.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid riep verzekeringsmaatschappijen vorig jaar al op om bij organisaties die door ransomware worden getroffen niet het losgeld te vergoeden dat naar de criminelen gaat, maar juist de geleden schade. Volgens de minister is het onwenselijk om bij ransomware het losgeld te betalen voor het ontsleutelen van bestanden.

Er zijn inmiddels allerlei verzekeringsmaatschappen die "cyberverzekeringen" aanbieden en het losgeld vergoeden dat slachtoffers van ransomware betalen om hun bestanden terug te krijgen. Volgens sommige experts zijn aanvallers hierdoor veel hogere losgeldbedragen gaan vragen. "Door losgeld te betalen worden criminele activiteiten beloond en gestimuleerd. Daarnaast is de verwachting van de politie dat het betalen van losgeld leidt tot meer aanvallen van ransomware", stelde Grapperhaus.

Het ministerie van Justitie wil niet bevestigen of een specifiek verbod op losgeldbetalingen door verzekeringsmaatschappijen wordt onderzocht. "We onderzoeken hoe we losgeldbetalingen kunnen verminderen. Daarover hebben we nog geen besluit genomen", aldus een woordvoerder. Vorige maand sprak de FBI zich nog uit tegen een wettelijk verbod op het betalen van losgeld bij ransomware-aanvallen, aangezien dit niet de oplossing zou zijn.