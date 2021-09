Nederland wil limiet van 5.000 euro voor contante betalingen binnen de EU

Er moet binnen de Europese Unie een verbod komen op contante betalingen van meer dan 5.000 euro, zo vinden Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. De vijf landen hebben een "non-paper" ingediend bij de Europese Commissie waarin wordt gepleit voor een EU-brede limiet voor contante betalingen van 5.000 euro. Daarbij krijgen EU-lidstaten de ruimte om nationaal een lagere limiet te stellen. Zo wil de Nederlandse regering een cash-limiet van 3.000 euro invoeren.

Dat schrijft demissionair minister Hoekstra van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister was er voor een limiet van 3.000 euro in de EU geen voldoende draagvlak bij andere EU-lidstaten. Daarom heeft Hoekstra er samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje voor gekozen om een limiet van 5.000 in te stellen, met ruimte om nationaal een lagere grens in te voeren. Daarnaast willen de landen het 500 euro biljet uitfaseren.

De maatregelen zouden nodig zijn om witwassen en georganiseerde misdaad aan te pakken. Volgens de landen vormt contant geld vanwege de anonimiteit en gebrek aan traceerbaarheid een groot risico en zou zodoende voor het financieren van terrorisme, drugs- en mensenhandel, witwassen en belastingontduiking worden gebruikt.