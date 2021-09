Aanbieder ddos-dienst waarmee 200.000 aanvallen werden uitgevoerd veroordeeld

Een 32-jarige Amerikaanse man is in de Verenigde Staten veroordeeld voor het aanbieden van een ddos-dienst waarmee meer dan 200.000 ddos-aanvallen werden uitgevoerd. De man zat achter de website DownThem.org en hostingdienst AmpNode.com. Meer dan tweeduizend geregistreerde gebruikers konden via de DownThem tegen betaling ddos-aanvallen uitvoeren.

Volgens de openbare aanklager waren deze aanvallen onder andere gericht tegen thuisgebruikers, scholen, universiteiten en overheidswebsites. De man gaf zijn klanten ook advies hoe ze het beste websites uit de lucht konden halen en bijvoorbeeld ddos-beschermingsdiensten konden omzeilen. Verder gebruikte de Amerikaan zijn eigen dienst om klanten demonstraties van de mogelijkheden te geven.

Een jury heeft de man vorige week schuldig bevonden. Hij kan tot een gevangenisstraf van maximaal 35 jaar worden veroordeeld. De rechter wijst op 27 januari volgend jaar vonnis, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.