Grote Amerikaanse landbouwcoöperatie slachtoffer van ransomware

Een grote Amerikaanse landbouwcoöperatie is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, wat mogelijk gevolgen voor regionale voedselbevoorrading en de logistieke keten kan hebben. De aanvallers eisen 5,9 miljoen dollar van New Cooperative. De coöperatie heeft meer dan vijftig locaties in de Amerikaanse staat Iowa. Verder claimt de organisatie dat veertig procent van de Amerikaanse graanproductie via diens software wordt verhandeld en de aanval gevolgen voor de voedselbevoorrading van elf miljoen dieren kan hebben.

Vanwege de aanval heeft New Cooperative naar eigen zeggen de netwerken uit voorzorg uitgeschakeld. Ook een platform dat klanten gebruiken is offline gehaald, zo melden Bloomberg en de Wall Street Journal. In een online chat waarschuwt de organisatie de aanvallers dat ze de vitale infrastructuur hebben aangevallen, zo blijkt uit een screenshot. De aanvallers, die zich BlackMatter noemen, laten daarop weten dat New Cooperative geen onderdeel van de vitale infrastructuur is. Naast het versleutelen van de data claimt de ransomwaregroep dat het ook duizend gigabyte aan data heeft buitgemaakt. Als de landbouwcoöperatie niet betaalt maakt het deze data openbaar.

Eerder riep de Amerikaanse president Biden de Russische president Poetin op om ransomwaregroepen in het land aan te pakken. Tijdens een overleg gaf Biden de Russische president ook een lijstje met Amerikaanse sectoren die niet mogen worden aangevallen. Aanleiding waren onder andere de aanval op de Colonial Pipeline die de brandstofvoorziening in de VS verstoorde en de aanval op vleesverwerker JBS.

Op de eigen website meldt BlackMatter dat het geen vitale infrastructuur zoals ziekenhuizen, pijplijnen en energiecentrales aanvalt. Onlangs meldde de FBI dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland de ransomwaregroepen in het land aanpakt.