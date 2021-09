Nijmegenaar die cryptotelefoons verkocht veroordeeld tot 54 maanden cel

Een 41-jarige man uit Nijmegen die via zijn bedrijf cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden. Volgens de rechtbank staat het vast dat de man zich met zijn bedrijf op criminelen richtte en die de geleverde cryptotelefoons ook daadwerkelijk gebruikten. Het bedrijf had meer dan 19.000 klanten.

Zo konden gebruikers verzoeken om hun telefoon op afstand te laten wissen wanneer ze door de politie waren aangehouden. Berichten werden daarnaast automatisch na 24 of 48 uur gewist. Ook bleek dat het bedrijf de werkwijze van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om telefoons te 'kraken' probeerde te achterhalen.

"Kennelijk was de productontwikkeling van het bedrijf er dus op gericht om de opsporingsinstanties voor te blijven. Deze factoren tezamen maken dat het bedrijf een product heeft ontwikkeld dat aantrekkelijk was voor criminelen en ook in het bijzonder voor hen bedoeld was", aldus de rechter. Uit een steekproef van de inhoud van berichten die via de telefoons werden verstuurd bleek dat gemiddeld zo'n 75 procent crimineel gerelateerd was.

Daarnaast bleek dat de gebruikers van de achthonderd e-mailadressen die op het moment van de analyse ge√Įdentificeerd waren vrijwel allemaal bekend waren in de politiesystemen op basis van langdurige betrokkenheid bij diverse vormen van zware en georganiseerde criminaliteit. Verder werden gegevens van kopers niet vastgelegd. Iets dat volgens de rechter bij het aanbieden van een dergelijk product noodzakelijk was.

Naast de Nijmegenaar werd een 36-jarige vrouw die de boekhouding voor het bedrijf verzorgde veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur. De rechtbank acht bewezen dat ze valse facturen voor het bedrijf heeft opgemaakt.

Operatie

De operatie tegen het bedrijf vond in april 2016 plaats. Het Team High Tech Crime van de politie kreeg in het onderzoek zicht op de servers waarop al het dataverkeer werd beheerd. Deze servers werden uit de lucht gehaald en gekopieerd. De ongeveer 19.000 gebruikers van het netwerk kregen automatisch de boodschap dat het systeem door de politie was gekopieerd en werd onderzocht.

Verder werd in het bericht uitgelegd dat het onderzoek zich richtte op personen die van ernstige misdrijven werden verdacht. Gebruikers die zich bijvoorbeeld konden beroepen op het verschoningsrecht konden dit kenbaar maken.