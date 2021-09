Autoriteit Persoonsgegevens krijgt geen hoger budget in 2022

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt volgend jaar hetzelfde budget als dit jaar, namelijk 25 miljoen euro. De privacytoezichthouder stelt dat er structureel 100 miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. De AP kampt naar eigen zeggen met verschillende knelpunten in de organisatie en grote werkachterstanden waardoor het nu niet voldoet aan haar wettelijke taak als toezichthouder en niet toekomt aan de uitvoering van haar strategische prioriteiten.

Ook stelt de AP dat het risico bestaat dat het steeds verder achterloopt op nieuwe ontwikkelingen. De toezichthouder wil daarnaast meer tijd kunnen investeren in voorlichting aan burgers en bedrijven om klachten en verkeerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. KPMG deed op verzoek van de AP en het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de capaciteit van de toezichthouder.

"Geconstateerd is dat de AP nog altijd een organisatie in opbouw is. Een aantal functies zijn nog niet ingevuld, de automatiseringsgraad is laag en haar bedrijfsvoering staat nog in het begin van ontwikkeling", zo liet demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de hand van het onderzoeksrapport weten. Ook tijdsregistratie bij de toezichthouder staat nog in de kinderschoenen.

Volgens de onderzoekers zijn erop dit moment onvoldoende processen vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven. Dit maakt het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven hoeveel geld en medewerkers de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om de taken uit te voeren, stelde Dekker. De minister liet verder weten dat het aan een volgend kabinet is om te bepalen of en hoe de toezichthouder mag groeien.

Motie

Begin februari nam de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Hijink aan om het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens te verhogen, maar minister Dekker liet in maart weten dat hij deze motie niet zal uitvoeren. "Naast het feit dat uit het onafhankelijke onderzoek geen concreet groeipad volgt is het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens niet op voorhand eenduidig te bepalen. Dit volgt mede uit de onzekerheden waarover de onderzoekers hebben gerapporteerd", merkte Dekker op.

De minister voegde toe dat de motie niet is voorzien van een financiële dekking. Door de demissionaire status van het kabinet is het volgens de minister niet mogelijk om toezeggingen te doen over de uitvoering van de motie, aangezien dit nieuw beleid zou betreffen. "Ik laat de besluitvorming over de uitvoering van deze motie daarom over aan een volgend kabinet", kwam Dekker tot de conclusie.

Tegenmacht

Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens blijft in 2022 dan ook onveranderd. "Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de "tegenmacht", om drama’s als de Toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. De AP is één van die "tegenmachten". En die tegenmacht kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd."

Volgens Wolfsen heeft het huidige budget gevolgen voor slachtoffers van privacyovertredingen. "Die moeten wij mededelen dat er helaas nog zo’n 10.000 wachtenden voor hen zijn", laat de AP-voorzitter weten. "Ook kunnen wij datalekken onvoldoende onderzoeken. En het toezicht op algoritmes komt door ons gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond, met alle risico’s van dien: discriminatie, uitsluiting en schending van de rechten van burgers. Deze ellende kunnen wij oplossen, als we genoeg mensen hebben."