ABN Amro laat klanten geld opnemen door het scannen van qr-code

jaenster

Yes, tot die dag dat je rustig op de wc tweakers zit te lezen, je telefoon laat vallen in de pot



Oh no, laten we een nieuwe aanvragen, maar je kan geen nieuwe aanvragen, want je bank app kan je niet bij. Je kan niet thuiswerken want je kan geen 2factor auth doen voor je VPN, en je kan ze ook niet bellen om te zeggen dat je een probleem hebt.



Gelukkig kan je altijd nog naar de winkel gaan een nieuwe telefoon te kopen, waar je moet betalen met je niet werkende telefoon. Een echte sim ipv esim aan te vragen. Maar hier moet je je voor identificeren middels je telefoon. Om nog maar te zwijgen van het feit dat je niet kan pinnen zonder je telefoon.



Meer doen met de telefoon, nice, maar het word wel een ontzettend grote single point of failure onderhand. Merk dat het mij persoonlijk steeds meer stress geeft qua "er zal maar wat met mijn telefoon gebeuren".

Ik zag dit zojuist op de website van Tweakers, en las daar een treffende reactie: