Nederland gaat samen met Duitsland werken aan digitale identiteit

Nederland gaat met Duitsland samenwerken op het gebied van digitale identiteit waarmee burgers bijvoorbeeld hotels kunnen boeken of auto's reserveren. Hiervoor hebben demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en de Duitse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Richter vandaag een verklaring getekend.

Ook gaan de twee landen samenwerken aan een grensoverschrijdende pilot om bijvoorbeeld identiteitsgegevens te delen bij het boeken van een hotel of het huren van een auto. "Met slimme manieren om digitale identiteit te gebruiken, zorgen overheden ervoor dat burgers alleen de gegevens delen die zij willen delen. Een discotheek hoeft een BSN niet te weten maar misschien wel de leeftijd van een persoon en een hotel moet de identiteit controleren maar hoeft dit niet te doen door een kopie van een paspoort te maken", stelt Knops.

De samenwerking gebeurt in het verlengde van de Coalition Of The Willing, een samenwerkingsverband van acht landen waaronder Duitsland. Dit samenwerkingsverband is opgericht door Nederland om ervaringen met elkaar te wisselen en samen te werken in wetgevende en digitale vooruitgang. "Ik ben enthousiast om samen met Duitsland een extra slag te slaan met digitale identiteit. Duitsland is een van de vooroplopende landen op dit domein in Europa en de samenwerking met Nederland zorgt voor snellere vooruitgang", laat de staatssecretaris verder weten.

In juni presenteerde de Europese Commissie een plan voor een Europese digitale identiteit voor burgers, die zich daarmee in de gehele Europese Unie moeten kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Het kabinet ziet de plannen voor een Europese digitale identiteit wel zitten, zo blijkt uit een reactie die in juli verscheen: "Het kabinet is positief over het initiatief van de Commissie en steunt de ambitie om de digitale interne markt te versterken met dit voorstel voor elektronische identiteiten en elektronische vertrouwensdiensten."