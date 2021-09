ProtonMail lanceert later dit jaar nieuwe Tor-site voor meer privacy

E-mailprovider ProtonMail lanceert later dit jaar een nieuwe Tor-site die net zo goed moet werken als de webapplicatie, zo heeft het bedrijf laten weten na de ontstane ophef over het loggen van het ip-adres van een activist. ProtonMail bevindt zich in Zwitserland en valt zo onder de Zwitserse jurisdictie. Op bevel van de Zwitserse autoriteiten moest het eerder dit jaar het ip-adres en de browserfingerprint van een specifiek ProtonMail-account loggen en die data aan de Zwitserse politie verstrekken.

Op de eigen website meldde ProtonMail dat het standaard geen ip-adressen logt. "Onze eerdere communicatie die stelde dat we standaard geen ip-adressen loggen was onvolledig en onbedoeld verwarrend. We betreuren dit en passen onze communicatie aan om dit in de toekomst te voorkomen", zegt ProtonMail-oprichter Andy Yen in een nieuwe blogposting.

De e-mailprovider biedt ook een website die alleen vanaf het Tor-netwerk toegankelijk is en adviseerde activisten en andere gebruikers om hiervan gebruik te maken. Op deze manier kan namelijk het echte ip-adres van gebruikers niet door ProtonMail worden opgeslagen. Deze website zal compleet worden vernieuwd, laat Yen verder weten. Op deze manier moet het gebruik van de Tor-site aantrekkelijker worden.

Hiervoor heeft ProtonMail samengewerkt met Mozilla om een compatibiliteitsprobleem tussen Tor Browser, dat op Firefox is gebaseerd, en de laatste versie van ProtonMail te verhelpen. Nu werkt de e-mailprovider samen met het Tor Project om deze aanpassingen door te voeren. De nieuwe Tor-site zou tegen het einde van dit jaar gereed moeten zijn en zal volgens Yen net zo goed werken als de webapplicatie van ProtonMail.